شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر فى زيارة للأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة بمونديال اليد رحلة لمنتخب الجزائر لزيارة أهرامات الجيزة، وعبر رئيس البعثة واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم، مؤكدين أن زيارتها كانت حلماً للجميع، وأكد رئيس البعثة عن شكرة وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة المصرية والتى كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.



منتخب الجزائر (1)



منتخب الجزائر (2)



منتخب الجزائر (3)

وتضمن برنامج منتخب مصر اليد اليوم، السبت، تناول اللاعبين لوجبة الإفطار فى العاشرة صباحا ومحاضرة فيديو فى الثانية عشرة والنصف ظهرا فى إطار الاستعداد لمواجهة سلوفينيا غدا الأحد فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مرانا فى الجيم فى تمام الثانية والربع ظهرا عقب تناول الغداء ثم محاضرة فيديو فى الخامسة والنصف مساء قبل التوجه إلى المران فى السابعة و النصف مساء.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كلا من ، تسيلى 35 / 29 و مقدونيا 38 / 19 ، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 ، قبل أن يفوز فى فى الدور الرئيسى على كلا من ، الإتحاد الروسى و بيلاروسيا .

ومن جانبه يرى مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد أن المجموعة التي تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة و صعبة للغاية ويتواجد فرصة للجميع في الصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد و الانتظار الى النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد و مصر و روسيا و سلوفينيا.

وأوضح مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بيها لحسم التأهل و عدم النظر لنتائج المباريات الأخرى و الدخول في بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرين على التأهيل و الوصول الى الأدوار النهائية في البطولة .