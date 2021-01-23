شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: بواليا "مشاكس" ومفاوضات بيراميدز توقفت بسبب إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بسام حارس، مرمى طلائع الجيش، عن أبرز العروض التى تلقاها خلال فترة الانتقالات الماضية بعد تألقه مع الطلائع، وقال بسام فى تصريحات لبرنمج "بى أون تايم" مع الإعلامى كريم رمزي، "فى الانتقالات الصيفية حدثت مفاوضات من أكثر من نادٍ، وأبرزها الإسماعيلى وسموحة، وقبل توقيع إكرامى لبيراميدز كان هناك كلام من الفريق معي، ونادى طلائع الجيش لم يوافق لأنه ليس لديه البديل وأحترم قرار النادى".

وعن أخطر المهاجمين الذين واجههم قال بواليا، "الفترة الماضية وبعد العودة من كورونا، كان والتر بواليا من أقوى المهاجمين الذين لعبت أمامهم، كان مزعجاً ومقلقاً جداً، وبعده صلاح أمين لأن لديه خبرات كبيرة جداً قد لا تشعر به طول المباراة ولكن فى أى وقت يظهر ويسجل.

وتابع حارس الطلائع، "الحمدلله الأداء ثابت منذ فترة، وأركز هذا الموسم على تقديم أداء جيد، وطلائع الجيش يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين رغم تراجعنا فى الجدول، ونجتهد ليحالفنا التوفيق، وأشتغل على نفسى ولدى طموح للتواجد بشكل جيد فى جميع الأوقات، وهذا يمنحنى دافعا لأعمل على نفسي، وراض جداً عن الفترة الأخيرة".

وأضاف بسام، "حارس المرمى خارج القطبين يواجه صعوبات أكبر فى التصدى للكرات، الاختبارات التى نتعرض لها أكثر وأكبر بكثير جداً، وهذا يبرز الإمكانيات بشكل كبير، وفى النهاية الشناوى وأبو جبل والمهدى سليمان كانوا يلعبون فى أندية بمنتصف الجدول قبل الوصول للقطبين، وأداؤهم مع أنديتهم السابقة أوصلهم لمكانتهم الحالية".

وأضاف بسام، "مباراة نهائى كأس مصر أمام الأهلى كانت الأصعب فى الفترة الأخيرة، خاصة أن الفريق الأحمر كان له ثلاث فرص محققة بعد الهدف الأول، واستطاعت أن أحافظ على الفارق حتى سجلنا التعادل، وكنت فى هذه المباراة أسير دقيقة بدقيقة وأتمنى الوصول للنهاية، وفى النهاية خسرنا بركلات الجزاء ولم يحالفنا التوفيق".