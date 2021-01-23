شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يجرى مسحة الليلة استعداداً لمواجهة سلوفينيا فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى منتخب اليد مسحة طبية فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة سلوفينيا غدا الأحد فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" التى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مرانا فى الجيم عقب تناول الغداء ثم محاضرة فيديو فى الخامسة والنصف مساء قبل التوجه إلى المران فى السابعة والنصف مساءً.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من، تسيلى 35 / 29 و مقدونيا 38 / 19 ، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 ، قبل أن يفوز فى فى الدور الرئيسى على كلا من ، الإتحاد الروسى و بيلاروسيا .

من جهته، يرى مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد أن المجموعة التي تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة و صعبة للغاية وهناك فرصة للجميع فى الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد والانتظار للنتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد و مصر و روسيا و سلوفينيا.

وأوضح مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بيها لحسم التأهل و عدم النظر لنتائج المباريات الأخرى و الدخول في بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرين على التأهيل و الوصول الى الأدوار النهائية في البطولة .