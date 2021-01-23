الامارات | مبابي يحبط ريال مدريد بقرار مفاجىء

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يحبط ريال مدريد بقرار مفاجىء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، الجميع أمس في تصريح صحافي نشرته صحيفة «أس» الإسبانية، حيث أكد نيته البقاء مع فريقه، وإمكانية التوقيع على عقد جديد في الأيام المقبلة.

ويعتبر تصريح مبابي مفاجأة كبيرة وحبطة، خاصة لإدارة ريال مدريد الراغبة بشدة في التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده صيف العام المقبل. وظل مبابي أبرز نجم يسعى وراءه ريال مدريد منذ سنوات، حيث كان قريبا جدا من ضمه حين تعاقد معه سان جرمان مقابل 180 مليون يورو، ثم جدد رغبته في التعاقد معه في الصيف الماضي، وتم الاتفاق شفاهيا مع وكيله على انتقاله في الصيف المقبل.

وقال مبابي: أنا حاليا في مفاوضات مع النادي، وإذا ما جددت عقدي فسأبقى لفترة طويلة جدا"، وأشار إلى أنه يشعر برغبة كبيرة في تحقيق أشياء كثيرة مع الفريق، وأنه ذلك ما يجعله يفكر بالتجديد. ويعتقد أن مبابي غير رأيه بخصوص الريال، بسبب الرحيل المتوقع لمثله الأعلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن القلعة الملكية في ظل النتائج المتواضعة هذا الموسم، وآخرها الخروج المذل من بطولة الكأس على يد فريق الدرجة الثالثة ألكويانو.

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