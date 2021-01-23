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«موسيماني» يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي، على علاج الأخطاء السلبية التي وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة المقاولون العرب التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2 في الدوري الممتاز بعد ان كان متاخرا بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وركز المدير الفني على الأخطاء الدفاعية وعدم التمركز السليم أمام منطقة الجزاء فضلًا عن الرعونة في استغلال الفرص التي تسنح أمام مرمى المنافس.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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