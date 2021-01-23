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طبيب الأهلي يوضح حالة بدر بانون وأكرم توفيق قبل مواجهة بيراميدز

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي، أن بدر بانون، مدافع ‏الفريق، أجرى مسحة احترازية، أمس، بعد شعوره بأعراض البرد.

وجاءت النتيجة سلبية، ‏وسيتم تقييم حالته قبل مران الفريق لتحديد فرص مشاركته بناء على تعافيه ‏من نزلة البرد التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء المقاولون العرب أمس.

وأوضح «عبلة» أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل عام، لافتًا إلى ان أكرم توفيق أجرى مسحة طبية إضافية وجاءت سلبية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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