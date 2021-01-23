شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يدرس إجراء تغييرات في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، إجراء تعديلات على التشكيل الاساسي خلال مواجهة بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بعد تحفظ المدير الفني على أداء عدد من اللاعبين خلال مباراة المقاولون العرب والتي فاز فيها الفريق بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

ويستعيد الفريق جهود محمد الشناوي، حارس المرمى، بعد انتهاء فترة إيقافه التي حددها اتحاد الكرة بمباراة واحدة عقب أحداث مباراة البنك الاهلي، ويفاضل المديرالفني بين الدفع بمروان محسن ومحمد شريف في مركز رأس الحربة بدلًا من الزامبي والتر بواليا.

ووفقا لمصدر بالجهاز الفني، رفض ذكراسمه، فإن المدير الفني لم يستقر بشكل نهائي على التعديلات التي سيعتمد عليها خلال مواجهة بيراميدز، لافتًا إلى أن عمرو السولية قد يشارك أساسيًا بدلًا من حمدي فتحي.

وينتظر أن يحسم «موسيماني» قراره النهائي بالدفع ببدر بانون مدافع الفريق بدلًا من ياسر إبراهيم، وفقًا للتقرير الطبي للتأكد من سلامة المدافع المغربي.