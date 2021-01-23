شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب اليد اليوم فى ختام الاستعداد لمواجهة سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن برنامج منتخب مصر لمدة اليد اليوم، السبت، تناول اللاعبين لوجبة الإفطار فى العاشرة صباحا ومحاضرة فيديو فى الثانية عشرة والنصف ظهرا فى إطار الاستعداد لمواجهة سلوفينيا غدا الأحد فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مرانا فى الجيم فى تمام الثانية و ربع ظهرا عقب تناول الغداء ثم محاضرة فيديو فى الخامسة و النصف مساءا قبل التوجه إلى المران فى السابعة والنصف مساء.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من، تسيلى 35 / 29 و مقدونيا 38 / 19، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23، قبل أن يفوز فى فى الدور الرئيسى على الاتحاد الروسى وبيلاروسيا .

من جهته يرى مجدى أبو المجد، مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد، أن المجموعة التى تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة وصعبة للغاية ويتواجد فرصة للجميع فى الصعود إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد والانتظار إلى النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد و مصر وروسيا وسلوفينيا.

وقال مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل فيها عن الفوز لحسم التأهل وعدم النظر لنتائج المباريات الأخرى والدخول فى بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرون على التأهيل والوصول الى الأدوار النهائية فى البطولة .