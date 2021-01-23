شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أحمد حجازى تعبنى فى تجهيزه للاحتراف أكثر من محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن أفضل شىء فى مسيرته التدريبية ارتباط اسمه بمحمد صلاح، قائلا، "تربطنى علاقة قوية بـ"مو" منذ كان لاعبا بمنتخب الشباب عندما كنت أقود هذا المنتخب ونجحت وقتها فى صناعة جيل جديد فى الكرة المصرية".

وأضاف نجم الأهلى السابق في تصريحات لليوم السابع، أن محمد صلاح لاعب ذكى جدا، وأنا لا أقول إننى المدرب الوحيد الذى أثر فيه، فهناك عدد كبير من المدربين فى ناديه السابق المقاولون العرب أثروا فيه أيضا، إلا أن اللاعب كان يأخذ من كل مدرب أفضل شيء فيه ويبنى عليها لذا فإنه وصل إلى ما فيه الآن".

وأكد ضياء السيد أن أحمد حجازى لاعب المنتخب الوطنى واتحاد جدة السعودى حاليا من اللاعبين الذين أعددتهم بالشكل الجيد، قائلا، "بدأت مع حجازى من الصفر حتى وصل للاحتراف فى فيورنتينا الإيطالى وتعبنى أكثر من محمد صلاح بمراحل فى بداية تجهيزه، حيث كنت أتابعه فى الإسماعيلى بشكل مكثف" .

وأشار مدرب المنتخب الأسبق إلى أن منتخب مصر حاليا يضم عدداً من المحترفين المميزين وأصحاب الخبرات، مؤكدا أن حسام البدرى مدرب جيد وأتواصل معه باستمرار.