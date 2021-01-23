شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة موسيمانى لمطرب جنوب أفريقى بعد اختيار قائمة الأهلى للمونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على اختيار قائمة الفريق المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها مطلع الشهر المقبل والتى تضم 23 لاعباً وجاء موسيمانى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا، "صباح الخير جدا، كان اليوم هو آخر يوم لتقديم 23 لاعباً للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية شكرًا Big Zulu على الحافز ومرافقى فى إنهاء القائمة لسوء الحظ لم يعد بنطالى برينتوود فى المدرسة الثانوية يناسبنى".

وبدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيماني، رحلة استكشاف فريق الدحيل القطري، منافسه فى افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، فى المباراة التى ستجمعهما يوم 4 فبراير المقبل بقطر، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف فى صفوف المنافس.

وكلف موسيمانى محللى الأداء فى جهازه الفنى بإعداد تقرير واف عن فريق الدحيل من أجل دراسته ومعرفة أبرز اللاعبين وأهم المفاتيح فى صفوفه، والذى يضم عددا مميزا من اللاعبين، مثل المعز على والبرازيليين ايدميلسون جونيور ودودو ويوسف المساكنى ومحمد مونتارى والمغربى مهدى بن عطية وأخيرا الوافد خلال الميركاتو الشتوى الإيرانى على كريمي.

ويبدأ الأهلى متابعة منافسه بمونديال الأندية بدءا من مباراته أمس ضد قطر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدورى القطري، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائى كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت أمس الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم فى نسخة 2006 باليابان.‏