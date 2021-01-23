شكرا لقرائتكم خبر عن ‏14 خسارة وسجل خالٍ من الانتصارات لعلاء عبدالعال أمام الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره أسوان، مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

الزمالك يدخل المباراة وفي جعبته 19 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بينما حصد أسوان 7 نقاط فقط وضعته في المرتبة الخامسة عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

علاء عبدالعال المدير الفني لفريق نادي أسوان، والذي تسلم مهمته عقب رحيل جهاز سامي الشيشيني، خاض من قبل 16 مباراة أمام الزمالك، وذلك في ولايته لأندية اتحاد الشرطة والداخلية وإنبي والشرقية.

ونال «عبدالعال» 14 هزيمة أمام الفارس الأبيض ولم ينجح في تحقيق أي انتصار.

وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت الزمالك بأندية عبدالعال، الأولى مع الداخلية موسم 2014-2015 وكان حسام حسن هو من يقود الفريق الأبيض فنياً، والثانية في موسم 2015-2016 وكان الاسكتلندي ماكليش هو من يترأس الجهاز الفني للقلعة البيضاء.

الخسارة بنتيجة 2/1 هي النتيجة الأكثر تكراراً لعلاء عبدالعال أمام الزمالك، حيث تحققت في 6 مواجهات منها المواجهات الثلاثة الأخيرة.