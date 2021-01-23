شكرا لقرائتكم خبر عن ‏7 معلومات تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وأسوان ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب بتروسبورت بالقاهرة مباراة الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، والتي تجمع الزمالك بأسوان.

الزمالك يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وأسوان في المرتبة الخامسة عشر بـ 7 نقاط.

نرصد في السطور التالية 7 معلومات عن تاريخ مواجهات الزمالك وأسوان.

1. الفريقان تقابلا في 20 مباراة سابقة، فاز الزمالك في 13 وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات وفاز أسوان في مرة وحيدة.

2. أحمد كشري، المدير الفني السابق لأسوان هو الوحيد الذي قاد أبناء النوبة للفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة التي جمعت الطرفين الموسم الماضي.

3. الزمالك وأسوان لم يتقابلا مطلقاً في أي مسابقة أخرى سوى الدوري الممتاز، فلم يصادف أي مقابلة أخرى في كأس مصر أو غيرها من البطولات.

4. 42 هدفاً سجلهم الزمالك في شباك أسوان مقابل 10 أهداف لأبناء زهرة الصعيد.

5. أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، هو أول لاعي قص شريط أهداف مواجهات الفريقين في المباراة الأولى في سبتمر من عام 1990 والتي حسمها الأبيض بنتيجة 4/1.

6. عبدالحليم على هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سجل العندليب خمسة أهداف للزمالك.

7. الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات كان من نصيب الزمالك بخماسية نظيفة خلال مباراتي موسمي 2002-2003 و2003-2004.