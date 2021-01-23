شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: «شيكابالا» يتلقى عرضًا للرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر، إن محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك، قد تلقى عرضاَ ضخماً للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وأوضح «زاهر»، عبر شاشة «أون تايم سبورتس»: «شيكابالا تلقى عرضًا من أحد الأندية العربية بمقابل مالي كبير ولكن اللاعب رفض وأعرب عن استمراره داخل القلعة البيضاء لشدة ارتباطه بالنادي وجماهيره».

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، بنظيره أسوان، بمنافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.