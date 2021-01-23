"الحكم لم يدين الشناوي.. ومش اللجنة الثلاثية".. شوبير يكشف معلومات لأول مرة عن تخفيف عقوبة حارس مرمى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة كرة القدم هو صاحب قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الناديى الأهلي، 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، ثم تخفيضه إلى مباراة واحدة فقط وغرامة مالية 50 ألف جنيه.

وأضاف شوبير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن اتحاد كرة القدم ألغى جميع اللجان، وأصبحت القرارات تصدر من شخص واحد فقط.

وهاجم شوبير، اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم في مصر، بسبب أزمة عقوبة حارس مرمى النادي الأهلي بعد مباراة البنك الأهلي، إذ صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة بأنه اتخذ القرار بشكل منفرد وخفف العقوبة أيضًا بناء على رأيه، لأن الحارس سيلعب في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل: «مفيش اتحاد كرة، معندناش اتحاد كرة، في شخص ماسك الأمور كلها، من أول ركنة العربية قدام الاتحاد لحد ما نروح من الاتحاد».

وتابع شوبير، أننا "لا نملك اتحاد كرة قدم لأن الأمور كلها بيد مسؤول واحد فقط، من دخولك بوابة الاتحاد وحتى خروجك منه"، مؤكدًا حدوث تدخل من جانب مسؤول الاتحاد في تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وبناءً على ذلك تم إصدار قرار بإيقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وأردف أن اتحاد كرة القدم يحاول ترضية نادي الأهلي والزمالك بما سيعود بالسلب على منظومة كرة القدم المصرية، مطالبًا المسؤولين بضرورة احترام القوانين الرياضية الخاصة بكرة القدم. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وعلق شوبير، علي قرار تخفيض العقوية علي حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي.

وأضاف "شوبير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا مش هقف مع ده ولا مع ده». حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وتابع: «مفيش لجنة ثلاثة اتخذت القرار إحنا عندنا لجنة أحادية، والاتنين الموجودين مع المهندس أحمد مجاهد مالهوش علاقة بهذا الأمر».

وأشار: «اللجنة المختصة بمثل هذه القرارات لم تجتمع لاتخاذ القرار.. والذي اتخذ القرار هو المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الأحادية لاتحاد كرة القدم المصري.. إحنا معندناش لجنة إحنا عندنا شخص واحد فقط يدير كل شيء داخل اتحاد كرة القدم في مصر مش اللجنة الثلاثية اللي خدت القرار دي لجنة أحادية.. أحمد مجاهد هو اللي خد القرار لوحده».