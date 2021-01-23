شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينافس مصر المقاصة على ضم صبرى رحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فريق البنك الأهلى، بقيادة محمد يوسف، مصر المقاصة على ضم صبرى رحيل لاعب فريق الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقبل غلق باب القيد والمقرر لها 31 يناير الجارى.

وطلب صبرى رحيل من مسئولى الاتحاد السكندرى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية بسبب جلوسه على دكة البدلاء وعدم المشاركة والاستعانة بالثنائى السيد سالم وفوزى الحناوى بالجبهة اليسرى.

وأبدى صبرى رحيل غضبه عقب مباراة المصرى الأخيرة وطلب من حسام حسن المدير الفنى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية، وتم عرض طلب اللاعب على مجلس الإدارة الذى وافق بشرط تقديم عرض مناسب.

وطلب حسام حسن ، عدم مشاركه صبرى رحيل بالتدريبات الجماعية والتدريب منفردا بملعب النادى حتى يتم حسم مصير اللاعب، الذى يمتلك أكثر من عرض من أنديه الدورى الممتاز ستقوم خلال الأيام القليله القادمه بفتح قنوات الاتصال المباشر لمعرفه طلبات نادى الاتحاد .