شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده.. ولـ أحمد ريان: كل سنة وأنت هداف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مصطفى محمد، نجوم هجوم نادى الزمالك، صديقيه فى المنتخب الوطنى الأولمبى رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وأحمد ياسر ريان لاعب النادى الأهلى والمعار إلى سيراميكا، بعيد ميلادهما الذى يوافق اليوم السبت.





ونشر مصطفى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة له مع رمضان، أتبعها قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا دانا"، وأخرى مع أحمد ريان وأتبعها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا هداف مصر".





من ناحية أخرى، قرر مسئولو نادى الزمالك الاستئناف على عقوبة إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد القرار الذى أعلنته لجنة الانضباط بالكاف قبل ساعات، بإيقاف اللاعب أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادى الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه، على خلفية الأحداث التى تبعت مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف.

وجهز الزمالك مذكرة الاستئناف على عقوبة الاتحاد الأفريقى التى وقعت على مصطفى محمد، من أجل طلب تخفيف العقوبة، خاصة وإن اللاعب يعد من العناصر الأساسية بالفريق، وإيقافه 4 مباريات سيؤثر بالسلب على مشوار الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بنسخته الحالية.

ويغيب مصطفى محمد بناءً على تلك العقوبة عن 4 مواجهات فى دور المجموعات، وهم مولودية الجزائر المقرر لها 12 أو 13 فبراير، وتونجيث السنغالى المقرر لها 23 فبراير، والترجى التونسى فى تونس يوم 5 أو 6 مارس، والترجى فى القاهرة المقرر لها 16 مارس.