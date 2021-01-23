شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره أسوان فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلو من القوة والندية، حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت بعد الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

في الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، حازم إمام

في الوسط أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، يوسف أوباما، طارق حامد، اشرف بن شرقى

فى الهجوم مصطفى محمد.

وكان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى أعلن أمس الجمعة عن قائمة المباراة والتى ضمت كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد، خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل، خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل