اتحاد الكرة يشترط على أعضاء رابطة الأندية التعهد بعدم خوض انتخابات الجبلاية

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القاهرة - سامية سيد - اشترطت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة على أندية القسم الثانى توقيع المرشحين لعضوية رابطة أندية القسم الثانى على تعهد بعدم خوض انتخابات الجبلاية المقبلة، كأحد الشروط الأساسية للتواجد فى عضوية الرابطة.

واستقرت الأندية على بعض الأسماء للتواجد فى رابطة أندية القسم الثانى، التى من المقرر اختيارها غدا الأحد، ومن بينهم محمد الطويلة رئيس نادى النجوم وصبرى فراج والدكتور ناصر وصيف، إلا أن اتحاد الكرة اشترط توقيع هذه الأسماء على تعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة.

وتعقد اليوم أندية القسم الثانى اجتماعا مهما فى السابعة مساء بنادى الترسانة لمناقشة تشكيل رابطة الأندية، واختيار المرشحين لتمثيل الأندية فى الرابطة، وتسود حالة من الانقسام بين الأندية حول تشكيل الرابطة قبل اعلان اللائحة الجديدة حيث لم تعلن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حتى الأن الللائحة الجديدة التى تم اعتمادها فى الجمعية العمومية نوفمبر الماضى.

وطالبت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا باعتماد اللائحة الجديدة أولا، ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.

وأوضح مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على اللائحة الجديدة، يجب إرسال اللائحة إلى اللجنة الأولمبية المصرية لمراجعتها حتى تكون متوافقة مع قانون الرياضة الجديد واعتمادها وهذا يحتاج وقت، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مراجعتها ثم إرسالها إلى الوقائع الرسمية لنشرها حتى يتمكن الاتحاد إقامة الانتخابات بشكل قانونى.

وقاطعت الأندية ترشيحات رابطة المحترفين بعد خطاب اتحاد الكرة لهم لترشيح من يمثلوهم فى الرابطة، ولم يرسل ترشيحه إلا ناد واحد هو الإسماعيلى بينما قاطعت باقى الأندية الترشيحات انتظارا لاعتماد اللائحة الجديدة حتى يتم تشكيل الرابطة بناء عليها وبالتالى تحصل على صلاحياتها كاملة.

وأكد مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه يجب مخاطبة اللجنة الأولمبية ونشر لائحة النظام الأساسى فى الجريدة الرسمية لاعتمادها والعمل بها بعد انتهاء اللجنة الخماسية منها وإرسالها للجنة الأولمبية والفيفا، خاصة وأن رئيس اللجنة الثلاثية تسلم اللائحة من الدكتور جمال محمد على يوم 23 ديسمبر الماضى بعد كل التعديلات التى تمت من لجنة الصياغة وهم النائب طارق السيد وأحمد جوهر وعلى سليم والمستشار جمال عويس واعتمادها.