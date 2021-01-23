شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لبنى مختار لاعبة الجزيرة: هوايتي الغناء وبحب سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "لبنى مختار" لاعبة كرة اليد فى نادى الجزيرة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

-الغناء.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

النجرسكو

من نجمك المفضل؟

-أحمد الأحمر فى كرة اليد وفى الفن سعاد حسنى.

من مطربك المفضل؟

-تامر حسنى

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟

-لا أنا بحب الرياضة ومش متخيلة نفسى غير لاعبة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

- لا

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

- أمينة خليل

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

كاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

رياضى علشان يفهم حياتى .