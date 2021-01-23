شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مونديال اليد لو حضرت نهائى القرن: شيكابالا الحريف يقدر يضيف وقفشة بالشمال آخر جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد خيرى، معلق مونديال اليد المقام حالياً فى مصر، أنه لا يحضر قبل المباريات للجمل التلقائية التى تخرج منه أثناء التعليق، والتى علقت فى أذهان الجماهير، خاصة على مواقع السوشيال ميديا، وقال خيرى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "لا أحضر قبل أى مباراة الجمل التى أرددها مع تألق اللاعبين، وتعرضت للاختبار أكثر من مرة وبعض الناس تسألنى عن هذه الجمل خارج التعليق على المباريات وأجيبهم بها، ربنا أعطانى ملكة التعليق وهذا ليس وليد يوم أو لحظة، منذ 2011 بدأت أعلق على مباريات المنتخب، ولم أشعر بما وصلت إليه إلا فى كأس العالم الماضى وهذه البطولة من بدايتها".

وأضاف خيرى، "أحب مجال التعليق جداً، وأتمنى الباقى من حياتى أن يكون فى مجال الإعلام ليس فى كرة اليد، ولكن فى المثير من المجالات، ودخلت اختبارات الإعلام فى 99 وكانت مباراة الأهرام الدولية، ووالدى دعا لى على فراش المرض بأن أكون أفضل معلق فى العالم، لم أعلق من قبل على كرة القدم".

وتغزل خيرى فى نجوم القطبين معلقاً على هدفى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة هدف شيكابالا فى الأهلى وهدف قفشة فى الزمالك قائلاً، "شيكابالا الحريف يقدر يضيف وبالتصويب من بعيد يضيف هدف جديد،.... بيشوط قفشة فى الشمال ويحرز هدف آخر جمال اللعيب لاعيب فى الوقت العصيب قفشة قفشة قفشة.

وتابع، "امنتخبنا يقدم أداءً جيداً، المنتخب لعب مباراتين فى الإعداد مع اليابان ولم يواجه منتخبات كبيرة من أوروبا بسبب كورونا، وبعد بدء البطولة بدأنا بتشيلى ومقدونيا، وكانت السويد المحطة الأقوى، بعد ذلك دخلنا فى شخصية البطل، وهذا بفضل المدير الفني، الذى وصل للاعبين هذا الأمر، وهذا هو الأهم فى الاستعداد للبطولة من البداية.

واختتم قائلا، "الفرق التى لاعبناها ليست ضعيفة، ومواجهة سلوفينيا صعبة جداً، لأنه لديه 5 نقاط وليس أمامه أى حل سوى المكسب، أمام منتخب مصر فلديه فرصة الفوز أو التعادل، ومن الصعب اللعب على التعادل فى كرة اليد، لكن عموماً لدينا فرصتين، وفى الجهة الأخرى مباراة قوية بين السويد وروسيا، ونفس الموقف أيضاً.