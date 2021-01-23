شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد اجتماعه الثاني مع رؤساء الوفود المشاركة بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع روؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد، فى إطار إجتماعاته مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، لطمأنتهم على الإجراءات الصحية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين فى المونديال، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وحسين لبيب مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، والدكتور علاء عيد رئيس اللجنة الطبية بالبطولة.

وتضمن الاجتماع مناقشة كافة الاستفسارات من جانب الوفود حول سير كافة الإجراءات والضوابط الصحية المطبقة فى البطولة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالوفود والمنتخبات المشاركة بصرامة دون أى خلل فيها، مشيراً إلى متابعته اليومية لجميع الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال وفنادق الإقامة وكافة تفاصيل العملية التنظيمية للاطمئنان على جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

وأعرب"صبحي" عن تقديره للمنظومة الطبية المصرية وجميع أعضاء الأطقم الطبية واللجان القائمة على التنظيم ومدى تفانيهم وحسهم الوطنى، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للوفود والمنتخبات المشاركة، وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

من جهته أكد د. حسن مصطفى، أن الإجراءات الصحية والاحترازية ببطولة العالم لكرة اليد تمثل نموذجا فريدا جاء نتيجة مجهود كبير وتنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة برئاسة المهندس هشام نصر والكابتن حسين لبيب مدير البطولة مشيداً بتلك الإجراءات والتى ستكون نموذجاً للبطولات القادمة على مستوى العالم فى ظل التحدى الخاص بفيروس كورونا .

ووجه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصرالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للبطولة مشيراً أن الجوانب التنظيمية للبطولة تطبق باحترافية غير عادية .

ومن جانبه أوضح مدير البطولة الكابتن حسين لبيب بطولة العالم لكرة اليد بمصر بطولة تاريخية تقام على أرض مصر فى كافة الجوانب التنظيمية والطبية والفنية .

كما تناول الاجتماع آليات التعامل مع أية حالات يثبت إيجابية مسحتها الطبية تجاه كورونا وتم تقسيم تلك الحالات إلى حالا بسيطة وسيتم عزلها بأحد الفنادق المخصصة لعزل الحالات المرضية الإيجابية وفى حالات اخرى التى تتطلب رعاية طبية مكثفة سيتم نقلها لاحد المستشفيات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة المصرية لاستكمال الرعاية الصحية الخاصة بها بعد عمل كافة التحاليل والأشعات المطلوبة .

وتناول الاجتماع أيضا الرد على كافة الاستفسارات التى عرضها رؤساء الوفود والخاصة بالضوابط الصحية والبروتوكولات العلاجية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين فى حال فى وجود مسحات إيجابية إضافة إلى المساحات التى يتم إجراؤها يوميا على المشاركين والتى سيتم الإعلان وإرسال نتائجها فى نفس اليوم ٱلى جميع المشاركين .

وفى ختام الاجتماع أشاد روؤساء الوفود المشاركة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل البطولة، مقدمة للحكومة المصرية على حسن التنظيم، مشيرة الى ان الدولة المصرية تنتهج نهجا جديدا فى تنظيم البطولات الدولية فى ظل تخوف العالم من تبعات كورونا .

وفى سياق متصل، عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعه الدورى مع مديرى الصالات المستضيفة للمونديال عبر الفيديو كونفرانس تناول الاجتماع التشديد على على كافة الضوابط والإجراءات المقررة للخطة الطبية الجارى تطبيقها بدقة متناهية .

وأكد مديرو الصالات أن كافة الجوانب الخاصة بالاجراءات الاحترازية داخل الصالات تسير على قدم وساق حتى أخر لحظة للمحافظة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة .