شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي للجماهير: سيبوا إكرامي ورمضان فى حالهم.. وأنا من رشحت على لطفى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة، رسالة إلى جماهير النادى الأهلي، فى ظل هجومها المستمر على رمضان صبحى وشريف إكرامى لاعبى الأهلى السابقين وبيراميدز حالياً.

وقال ناجى، فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" فى قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى كريم رمزى، دائماً رد الفعل فى مصر يكون بشكل سريع، وهذا ما حدث مع شريف إكرامي، رغم أنه يتحمل خطأ أو خطأين والباقى أمور عادية، هو حارس كبير، وأتمنى من جماهير الأهلى ألا تكون متربصة له، أو لرمضان أو لأى لاعب آخر، وربنا يوفق الجميع، أتمنى الناس تتقبل وسيبوهم فى حالهم.

وعن تقييمه لعلى لطفى حارس مرمى الأهلى قال ناجى، رد الفعل مبالغ فيه جداً على لاعب فى مركز حساس جداً، أعلم جيداً مستوى على لطفى، بالتأكيد الحارس الثانى يلعب فى ظروف صعبة وبعد وقت طويل، ومع ذلك لم يتأثر بخطئه فى الهدف الثانى للمقاولون، وهذا من شيم الحراس الكبار، أنا من رشحت على لطفى للنادى الأهلي.

واختتم ناجى قائلا، "الحمد لله الهانى سليمان يقدم مستوى مميزا فى كل المباريات التى شارك فيها، ومسألة تضييع الوقت مطلوبة فى بعض الأوقات حسب تعليمات المدرب، والهانى يؤدى بشكل معقول وطبيعى، ولديه خبرات وهذا عنصر مهم يجب توافره فى حارس المرمى، ألوم نفسى بعض الشىء أننى عندما كنت فى جهاز المنتخب لم أضمه.

من جهته أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تقديم الفريق السكندرى شكوى رسمية لدى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للمطالبة بشطب حكم الراية لمباراة سموحة وبيراميدز، والتى جمعت الفريقين أمس بالدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وذلك على خلفية عدم احتسابه لهدف مؤكد للفريق السكندرى بعدما ثبت دخول شريف إكرامى حارس مرمى الفريق السماوى بالكرة داخل مرماه فى إحدى هجمات سموحة.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: سموحة يتقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع مباراته مع بيراميدز، ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذى دخل مرمى شريف إكرامى وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا فى هذه المباراة أو إعادتها فى نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا فى حالة التردد فى ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري.