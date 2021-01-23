شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن المُصابين في الفريق، وهم وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ، ويستسفر موسيماني من طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية .

وحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،السبت، بعدما خاض أمس مراناً إستشفائياً عقب الفوز المُثير الذي حققه الفريق مساء أمس الأول ، الخميس، على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية آخرى، حسم مسئولو الأهلي مستقبل رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأعلنوا بقاء اللاعب وعدم رحيله بعدما تلقى عروضاً من أندية محلية أبرزها من إنبي وسموحة ورحب اللاعب في الرحيل حتى يشارك في المباريات.

ورحب صلاح محسن، بالرحيل عن الأهلي في يناير الجاري من أجل الحفاظ على حظوظه في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، لكن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أعلن أن الفريق بحاجة لقدرات صلاح محسن لذا عليه البقاء مع الفريق.