شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: الزمالك لديه أفضل لاعيبن بمصر والإشادة الزائدة تهدد إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أن كثرة الإشادة بموهبة إمام عاشور نجم الزمالك قد تؤثر سلبياً على اللاعب، وهو ما حدث من قبل مع محمود عبد الرزاق شيكابالا كابتن القلعة البيضاء، وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي كريم رمزي: العدالة الكروية سر التفوق في الزمالك، واتفق مع باتشيكو في جميع اختياراته الفنية للاعبين، وهذا سر الاستقرار داخل الفريق، أجد شيكابالا يقوم مؤخراً بأدوار دفاعية إلى جانب دوره الهجومي، وهذا مقياس لمدى التزام الفريق.

وأضاف: إمام عاشور لاعب كبير ووصل للكمال الكروي، ولا أريد أن تضع عليه الجماهير أعباءً أكثر بالإشادة الزائدة، وهو مثال لأن أي لاعب يجتهد سيحصل على الفرصة ولكن من المهم أن يتمسك بها عندما تأتيه ويثبت جدارته، وهو لاعب موهوب منذ أن رأيناه في حرس الحدود.

واستكمل: يجب أن نتعبر بما حدث مع شيكابالا في هذا الأمر رغم الإمكانيات الكبيرة التى يملكها إلا أنه تأخر كثيراً بسبب تلك الإشادات وهذا درس كبير للناشئين.

وأردف: الزمالك يسعى للاستفادة من فرجاني لأطول فترة ممكنة سواء كان سيتواجد بالنادي أو سيرحل، خاصة أنه من اللاعبين المهمين بالفريق، وأطالب مصطفى محمد أن يفكر في المرحلة المقبلة وأن يركز مع الفريق من أجل الأولمبياد، ومن حقه التفكير في مستقبله، ولكن يجب أن يلعب بدون تعالى أو غرور خاصة أنه من أهم المهاجمين في أفريقيا حالياً.

واصل: مباراة الأهلي في نهائي أفريقيا بكل المقاييس لم يكن من الممكن أن يخسرها الزمالك، ولكن في النهاية خسرت اللقاء وهذه كرة القدم.

وتابع: الزمالك لا يحتاج إلى تدعيمات وتشكيله كامل من أول حراسة المرمى إلى الخط الهجومي لدينا أفضل لاعبين في مصر.

استكمل: غياب عمرو السولية فرق كثيراً على مستوى الأهلي، خاصة لأنه يقوم بأدوار هجومية ودفاعية، وسعيد جداً بالمستوى الفني للمصري، ولكن القلق من فترة تلاحم المباريات أنها ستتسبب في هبوط المستوى، لأن اللاعبين سيتعرضون للإجهاد، وهذا شكل خطورة على المنتخب.

واختتم: علي ماهر يقدم أداء مميز مع المصري، وأنا أكثر السعداء بمستوى رضا شحاتة مع الجونة، وكذلك هيثم شعبان يقدم عروضاً قوية مع سيراميكا.