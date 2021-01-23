شكرا لقرائتكم خبر عن "الفراعنة عاشوا ليلة مثالية".. صفحة مونديال اليد تحتفل بفوز مصر على بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021 بفوز منتخب مصر الساحق على بيلاروسيا بنتيجة 35 مقابل 26، واقترابه من الدور ربع النهائى للبطولة، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، مؤكدا أن عناصر المنتخب عاشوا ليلة مثالية بالأمس، ونشر حساب البطولة، عبر تويتر، مقطع فيديو للاعبى المنتخب، وعلق قائلا، "معنوياتٌ مرتفعة، فوزٌ كبير.. الفراعنة عاشوا ليلة مثالية بالأمس".

وقطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا فى حسم التأهل لربع نهائى كأس العالم، عقب الفوز العريض الذى حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسى للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .





وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذى تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذى أحرز عددا من الأهداف، وأسهم فى تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبى المركزين الأول والثانى إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما فى المجموعة الثانية والتى تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.





ويمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 6 نقاط، بعدما صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه، خاصة أنه فاز على مقدونيا وخسر أمام السويد بفارق هدف، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال والتى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى.