شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نجم الأهلي يكشف سر "ظلم جيل كامل" بالقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يرى ياسر ريان نجم الأهلى الأسبق أن الجيل الذى كان يلعب ضمن صفوفه فى تسعينات القرن الماضى تعرض للظلم بسبب قرار الرحل صالح سليم بمقاطعة بطولات أفريقيا، موضحاً أن هذا القرار "ظلم" جيلاً بأكمله لأنه أفقده القدرة على المشاركة فى بطولات أفريقيا والفوز بها رغم أن الأهلى كان وقتها الأقوى والأفضل محلياً وعربياً وأفريقياً.

وكشف ياسر ريان أن الأهلى نجح وقتها فى الفوز بأكثر من بطولة عربية بعدما قاطع البطولات الأفريقية، وهو ما يؤكد أن المارد الأحمر كان قادراً على احتكار بطولات أفريقيا لو شارك فيها، لكن قرار المُقاطعة حرمه من هذا الشرف.

وقال نجم الأهلى السابق، إنه تلقى أكثر من عرض أثناء مسيرته مع الأهلى، أبرزها من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى.

وأضاف ياسر ريان فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "تلقيت 3 عروض خلال مسيرتى مع الأهلى، أبرزها سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى كايزرسلاوترن والهلال السعودى".

وأوضح نجم الأهلى السابق، أن العروض التى تلقاها جاءت فى أوقات صعبة للأهلى بعد فترة اهتزاز بالمستوى، فكان صعبا أرحل إلى البرتغالى فى هذا التوقيت، وجالى أنا وسمير كمونة كايزرسلاوترن الألماني، فالأهلى نجح فى اتفاقه على رحيل كمونة، ولكن فشل مفاوضاتى، وأخيرا جاء الهلال السعودى".