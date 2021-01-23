شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع ويصرف رواتب شهرية للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن قرارها السابق بعدم صرف رواتب شهرية للجان، ومن بينها الانضباط، بداعى تحويل جميع اللجان إلى إدارات، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر استمرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى مع صرف رواتب شهرية لجميع أعضاء اللجنة.
وشهدت الأيام الماضية تضاربا داخل الجبلاية حول مصير لجنة الانضباط، قبل أن تستقر اللجنة الثلاثية على استمرارها مع صرف رواتب شهرية.
وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا، التى أقيمت بتونس ، إلى المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.
وتضمن تقرير تقصى الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي، سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خلال وجود بعثة الفراعنة فى تونس.
كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد على رئيس البعثة مسئولية القصور الإدارى، والمدير الفنى مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين فى منتخب الشباب.
وعلّق ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من اتحاد الكرة قائلا، "الحمدلله إنها جت على قد كدا، وكلها حاجات بسيطة، سأرد على كل ما جاء بالتقرير فى الوقت المناسب، وأمتلك العديد من البراهين والأدلة على براءتى من كل الاتهامات التى طالتنى مؤخرًا".