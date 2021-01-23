شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع ويصرف رواتب شهرية للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن قرارها السابق بعدم صرف رواتب شهرية للجان، ومن بينها الانضباط، بداعى تحويل جميع اللجان إلى إدارات، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر استمرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى مع صرف رواتب شهرية لجميع أعضاء اللجنة.

وشهدت الأيام الماضية تضاربا داخل الجبلاية حول مصير لجنة الانضباط، قبل أن تستقر اللجنة الثلاثية على استمرارها مع صرف رواتب شهرية.