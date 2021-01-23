شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يزيد الغموض ويرفض الحديث عن التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لم يحسم موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365"، أن فرجانى ساسى يمتنع عن الحديث عن ملف تجديد تعاقده مع زملائه بالفريق، الأمر الذى يزيد حالة الغموض حول مصيره من التجديد، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون ساسى وقع لأحد الأندية الخليجية خلال الفترة التى غادر فيها مصر، إلا أنه يتكتم على الأمر وينتظر نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ليرحل بعدها حتى يكون قد استمر مع الفريق حتى نهاية العقد ولا يلومه أحد، أو تغضب منه الجماهير.

ويتسبب الدولى التونسى فرجانى ساسى فى تعطيل "مزدوج" لمسئولى القلعة البيضاء من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، خاصة فى ظل عدم حسم اللاعب ملف تجديد تعاقده حتى الآن.

وتتعطل إدارة الكرة بنادى الزمالك فى الشق الأول عن التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد فى ظل رغبة اللاعب الملحة فى خوض تجربة الاحتراف، وترغب الإدارة فى التعاقد مع مهاجم أجنبى خلال انتقالات شهر يناير الجارى، إلا أن القائمة لا تسمح بقيد لاعب أجنبى جديد إلا فى حال رحيل أحد الأجانب المتواجدين حاليًا، وبسبب غموض موقف ساسى بدأت الإدارة تنظر لتفريغ مكان فى القائمة عن طريق رحيل أحد الأجانب الآخرين فى مقدمتهم محمد أوناجم أو حميد أحداد.

كما تسبب فرجانى ساسى فى الشق الثانى عن تعطيل إدارة الزمالك عن تلبية رغبة الخواجة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى بالتعاقد مع لاعب وسط يعوض الرحيل المحتمل لفرجانى ساسى، الأمر الذى يجعل الإدارة تنتظر تحديد اللاعب موقفه من التجديد، ففى حالة التوقيع على عقود التجديد فسيتم غلق ملف تدعيم خط وسط الزمالك، أما فى حالة اتخاذ ساسى قرار الرحيل بنهاية تعاقده سيكون الزمالك مجبر على الاعتماد على فرجانى خلال الستة أشهر الباقية فى تعاقده، مع بدأ البحث عن لاعب وسط يدعم الصفوف فى نهاية الموسم.