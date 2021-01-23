بطولة فرنسا: سان جرمان يعزز صدارته باكتساحه مونبلييه المنقوص برباعية

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باريس: عزز باريس سان جرمان حامل اللقب صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز ثالث تواليًا على حساب ضيفه مونبلييه بنتيجة 4-صفر في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين علمًا أن الخاسر لعب غالبية اللقاء بعشرة لاعبين.

وسجل كيليان مبابي أول أهدافه هذا العام (34 و63) والبرازيلي نيمار في مباراته رقم 100 بقميص نادي العاصمة (60) والارجنتيني ماورو ايكاردي (61) أهداف اللقاء.

فيما طرد الحارس السويسري يوناس اوملان في الدقيقة 19.

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليل الثاني الذي يحل على رين الاحد وخمس عن ليون الذي يحل على سانت اتيان في اليوم ذاته.

فيما مني مونبلييه بالخسارة التاسعة هذا الموسم والثاني تواليًا في المركز الحادي عشر.

وشهدت المباراة عودة المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة الفريق بعد غيابه عن الفوز امام انجيه السبت الفائت لاصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ فريق العاصمة الفرنسية حقبة جديدة مع قدوم بوكيتينو مطلع العام بدلا من الالماني المقال توماس توخل.

تعادل في باكورة مبارياته مع سانت اتيان 1-1، قبل ان يحرز كأس الابطال على حساب غريمه التقليدي مرسيليا 2-1، ثم يحقق الفوز على بريست 3-صفر وعلى انجيه 1-صفر في الدوري.

وأجرى مدرب توتنهام الانكليزي السابق تغييرًا واحدًا على التشكيلة التي فازت على انجيه حيث استعان بخدمات ايكاردي كرأس حربة بدلا من الايطالي مويز كين المعار من ايفرتون الانكليزي.

وفرض فريق العاصمة سيطرته الكاملة على انطلاق الشوط الاول وهدد باكرًا عندما وصلت كرة طويلة خلف المدافعين من نيمار الى ايكاردي ومنه الى مواطنه انخل دي ماريا الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس قبل ان يرفع الحكم رايته مشيرًا الى تسلل على الاول (5).

واصل وصيف بطل اوروبا هيمنته ومرر الظهير الايمن الايطالي اليساندرو فلورنتسي عرضية الى امام المرمى وصل اليها ايكاردي متأخرًا (9).

وشهدت المباراة منعطفًا عند طرد حارس الضيوف اوملان اثر عرقلته مبابي على مشارف المنطقة، حيث أشهر الحكم بداية البطاقة الصفراء قبل ان يلجأ الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ويغيّر لونها لمنعه فرصة محققة للتسجيل (19).

وفي مفارقة ملفتة، أصبح اوملان أول حارس يطرد في الدوري الفرنسي منذ الاول من شباط/فبراير 2020، حين طرد البديل الذي حل مكانه اليوم ديميتري بيرتو في مباراة مونبلييه وسان جرمان ايضًا.

واصل ايكاردي اهدار الفرص بعدما مرت كرته بحانب القائم اثر تمريرة من دي ماريا (27).

ونجح مبابي في فك النحس الذي لازمه في الفترة الاخيرة بعدما وصلته الكرة من دي ماريا على مشارف المنطقة، توغل وغمزها "لوب" فوق بيرتو مسجلا اول اهدافه في 2021 (34).

وعلّق مبابي بعد المباراة على مستقبله مع النادي في ظل بدء المفاوضات بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 2022 ورغبة ريال مدريد الاسباني بضمه الى صفوفه "أنا سعيد هنا، لطالما كنت كذلك ... ولكن أريد التفكير بما أرغب أن أقوم به في الاعوام المقبلة، أين أريد أن أكون، تفكيري في هذا الاتجاه الآن".

وتابع "نعم، علي أن أقوم بخيار ولكنني أنا في تفكير عميق. متى؟ لو كان الجواب لدي اليوم لقلته اليوم. الامر لا يتعلق حقًا بكسب الوقت بل في التفكير. لا أريد مثلا التوقيع على عقد والمغادرة بعد عام (...) إذا وقّعت فهو من أجل البقاء فترة طويلة".

وتألق الحارس لاحقًا في التصدي لتسديدة قوية من نيمار أبعدها الى ركنية (38).

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع بوكيتينو بالحارس الاسباني سيرخيو ريكو بدلا من الكوستاريكي كيلور نافاس.

واصل سان جرمان هيمنته المطلقة وسجل ثلاثة اهداف في غضون أربع دقائق قضى فيها على أي آمال ولو ضئيلة لمونبلييه في اللقاء.

وسجل نيمار الهدف الثاني عندما رفع الايطالي ماركو فيراتي كرة طويلة جميلة نحو مبابي داخل المنطقة، شتتها المدافع دانيال كونغريه خاطئة لتصل الى الفرنسي مررها الى البرازيلي تابعها في الشباك (60).

ومنذ انتقاله الى سان جرمان في العام 2017، خاض نيمار 10 مبارة مع النادي سجل خلالها 81 هدفًا اضافة الى 46 تمريرة حاسمة.

وأحرز ايكاردي هدفه الاول في اللقاء بعد أن أهدر العديد من الفرص بعدما مرر نيمار الكرة الى فلورنتسي على الرواق الايمن ومنه الى الارجنتيني على مسافة قريبة من المرمى (61).

وسجل مبابي هدفه الشخصي الثاني في اللقاء عندما وصلته الكرة بلعبة مماثلة من نيمار الى ايكاردي ومنه الى الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 الذي اسكنها الشباك بسهولة (63).

وكاد الظهير الايسر لافين كورزوا أن يسجل أحد أجمل أهداف البطولة بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة، روضها ورفعها وسددها مقصية رائعة ارتدت من العارضة (69).