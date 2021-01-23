شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يكشف موقف أحمد عبد القادر من العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن إمكانية قطع إعارة أحمد عبد القادر لاعب الأهلى المعار إلى سموحة، وذلك بعد تألقه مع الفريق السكندرى فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري.

وقال أحمد سامى، فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، الحمد لله على الأداء، اللاعبون قدموا مباراة مميزة، والشكل الجماعى منحنا القوة أمام بيراميدز، وليس هذه المباراة فقط، من أول الموسم نعمل وفقاً لهذه الطريقة، ولكننا أهدرنا الكثير من الفرص، حللنا مباريات بيراميدز بشكل جيد وحددنا النقاط التى يمكن أن نعمل عليها واللاعبون طبقوا الأمر بشكل مميز.

وأضاف سامى، الحكام لهم احترامهم ويؤدون ما عليهم، ولكن "الفار" مساعد الحكم، ونحن فى أرضية الملعب رأينا الكرة التى أمسك بها إكرامى هدفاً واضحاً جداً، اتظلمنا فى هذه المباراة جداً، ولكن الحمدلله.. والمهندس فرج عامر سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد هذا الموقف وفرج عامر داعم لنا بشكل كبير جداً.

وأشار سامى إلى أن المستوى الجماعى يمنح القوة لكل لاعب بالفريق، وأحمد عبد القادر لم يلعب فى الدورى الممتاز من قبل، حصلنا عليه على سبيل الإعارة من الأهلى لمدة موسمين، هو خامة قوية وسيفيد الكرة المصرية، ولدينا الكثير من اللاعبين المميزين، وأحمد عبد القادر سيكون مكسباً للمنتخب الأولمبي، ونادى سموحة دائماً يطور اللاعبين الذين يأتون إليه، وعبد القادر لاعب تحت السن، وقلنا إنه يعمل معنا سنتين حتى يمكن الاستفادة منه، ولا يوجد شرط فى عقده يسمح بعودته قبل انتهاء الإعارة، والأهلى تربطه علاقات مميزة بسموحة.

وعن مصطفى فتحي قال مدرب سموحة، إنه لاعب كبير وكنت أتمنى أن يتواجد معنا من أول الموسم، وأعلم أنه سيعود ويقدم موسماً مميزاً، وهو قيمة فنية ومهارية كبيرة جداً، خضع للأشعة ولديه كدمة قوية.