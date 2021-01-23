شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: موسيمانى جنى ثمار نجاحات فايلر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، نجم الأهلى ومدرب منتخب مصر الأسبق، أن الأهلى يسير بشكل جيد مع الجنوب أفريقى موسيمانى، ولكن على الجميع أن يعلم أن الخواجة الجنوب أفريقى أكمل رحلة السويسرى فايلر المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء والأخير نجح فى بناء فريق قوى حقق به بطولة الدورى والصعود لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لذا فإن موسميانى يحصد نجاح فايلر.

وأضاف نجم الأهلى السابق لـ"الخليج 365"، لم أندهش لاختيار موسيمانى مديرا فنيا للأهلى، وأنا ضد أنه لا يجوز للأهلى لأنه مدرب من جنوب أفريقيا، فأى مدير فنى يتم تقييمه بمجهوده وفكره داخل الملعب فقط بعيدا عن جنسيته، والمدير الفنى الجنوب أفريقى صاحب تاريخ حافل داخل القارة بالأرقام، فقد نجح مع المارد الأحمر بتحقيق الثلاثية.

وأكد السيد أنه لن أستطيع تقييم موسيمانى إلا بعد بطولة كأس العالم الأندية، وقتها فقط أستطيع الحكم عليه، سواء بالإيجاب أو بالسلب، لأننى كما قلت فى بداية حديثى جنى ثمار فايلر.

للأمانة كرة الأهلى كانت ممتعة جدا مع فايلر، ومحدش يقولى قبل أو بعد كورونا، فالخواجة السويسرى كان يسير بالفريق بهدوء إلى منصات التتويج، لولا رحيله لحقق البطولة تلو الأخرى نظرا لأنه كان يمتلك فلسفة خاصة.