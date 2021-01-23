شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويستضيف غزل المحلة نظيره الإسماعيلى في الثانية والنصف ظهراً باستاد غزل المحلة فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من المقاولون العرب بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد سبعة نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في أربع مباريات وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه عشرة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9، ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخ مواجهات غزل المحلة والاسماعيلى

ترتيب غزل المحلة والاسماعيلى بجدول الدوري

لعب الفريقين 78 مباراة فاز الإسماعيلى فى 30 تعادل فى 34 خسر 14 له 78 هدفًا عليه 61 هدفًا حقق الدراويش كلين شيت 34 مباراة، على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 22 تعادلا 14 خسر 3 له 47 هدفًا عليه 20 هدفًا كلين شيت 22 مباراة، وعلى ملعب غزل المحلة فاز الدراويش فى 8 تعادل 20 خسر 11 له 31 هدفًا عليه 41 هدفًا كلين شيت 12 مباراة

خالد عيد يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات والعجوز يسعى لتصحيح المسار

طالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات واستغلال حالة التراجع التي يعيشها الدراويش منذ بداية الموسم لخطف النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة فيما طالب أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للإسماعيلى لاعبيه بالتركيز الدفاعى واستغلال انصاف الفرص للفوز بالمباراة.

التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الإسماعيلى

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام الاسماعيلى مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام غزل المحلة

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام غزل المحلة مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".