شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب اليد يعلن جاهزية على زين لمواجهة سلوفينيا ويؤكد دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن مجدى أبو المجد، مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد، جماهير الكرة المصرية على على زين نجم الفراعنة بعد إصابته فى مباراة الأمس أمام منتخب بيلاروسيا فى ثانى جولات الفراعنة بالدور الرئيسى لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً فى مصر.

وقال أبو المجد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى كريم رمزى، البعض تخيل أن منتخب بيلاروسيا منتخب ضعيف، ولكنه منتخب قوى، ولا أريد من البعض أن يضعوا منتخب مصر فى مكانة لا يستحقها، العالم كرة يقدر قيمة منتخب مصر، وهذا ما ظهر فى فرحة لاعبى السويد بعد الفوز علينا، إحنا منتخب كبير ولنا مكانتنا بين المنتخبات القوية.

وأضاف، لدينا لاعبون أصحاب خبرات، والبطولة مقامة على أرضنا، رغم أننا فقدنا سلاح الجماهير، ولكننا نلاحظ دعمهم بمجرد خروجنا من الملعب، من العمال وفى الطريق إلى الاستاد بمجرد أن يلاحظوا علم مصر على الأتوبيس.

وتابع مدرب منتخب اليد، لو كانت الجماهير حاضرة كانت الأمور ستختلف تماماً، والحمدلله على زين كان لديه إصابه بخلع فى عقلة الصباع الأيسر وهو لاعب أيمن لذلك سيكون جاهزاً للمشاركة معنا.

وأضاف أبو المجد، لا نقلل من مستوى أى فريق، طالما أنه وصل لكأس العالم فهو منتخب قوى، ولدينا عوامل كثيرة تساعد على النجاح ولدينا طموح لأننا نلعب على أرضنا، ومصر تعشق كرة اليد رغم أن الكثيرين لا يعرفون قوانين اللعبة ولا أسماء اللاعبين، واللاعبون هدفهم تحقيق الفرحة للجماهير.

واختتم قائلا، مباراة سلوفينيا لا بديل فيها عن الفوز، وكل تركيزنا من أجل ذلك ونتمنى أن تكون النتيجة فى صالحنا.

وينهى منتخب مصر الأول لكرة اليد مساء اليوم استعداداته لمواجهة سلوفينيا فى ختام الدور الرئيسى فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء غدا الأحد بإستاد القاهرة للمجموعة الرابعة .

ويخوض اليوم منتخبنا الوطنى وفقا لبرنامجه محاضرة فيديو ومرانا فى الجيم لمدة ساعة عقب وجبة الإفطار، حيث حرص جارسيا على مطالبة اللاعبين بالتركيز فى هذا اللقاء، و إغلاق صفحة مواجهة بيلاروسيا التى أقيمت أمس فى ثان مواجهات الدور الرئيسى بعد الفوز فى أول لقاء على الإتحادالروسى بنتيجة 28 / 23 .

وشهد مشوار منتخب الفراعنة فى الدور الأول تحقيق الفوز على تشيلى فى أول مباراة بنتيجة 35 / 29، قبل الفوز على مقدونيا بنتيجة 38 / 19 ثم الخسارة أمام السويد بفارق هدف وحيد بنتيجة 24 / 23 .