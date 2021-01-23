شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي «مرزوق» بكأس السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب وعصام هجو

توّج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فريق شباب الأهلي بلقب كأس سوبر الخليح العربي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على الشارقة بهدف قاتل من مدافعه محمد مرزوق سجله في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.

واستحق شباب الأهلي الفوز، كونه كان الأكثر سيطرة في مباراة لم يكن فيها أي فرص تذكر ماعدا لقطة الهدف، بعدما أرسل الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا عرضية تطاول لها المدافع محمد مرزوق برأسه ووضعها في الشباك.

بدأ الشارقة المباراة بتشكيلة ضمت عادل الحوسني في حراسة المرمى وشاهين عبد الرحمن وسالم سلطان وعلي الظنحاني وماركوس فينيسوس ومحمد عبد الباسط وشوكوروف وسيف راشد وخالد باوزير وويلتون وكورنادو.

أما شباب الأهلي فبدأ بتشكيلة ضمت ماجد ناصر في حراسة المرمى ووليد عباس وحمدان الكمالي وعبد العزيز صنقور وعبد العزيز هيكل في الدفاع، وماجد حسن وعزيز وأدواردو وكارتابيا وإيجور جيسوس ويحيى الغساني.

ولم يحمل الشوط الأول الكثير،مع أفضلية لشباب الأهلي من ناحية السيطرة التي وصلت إلى 60 %، لكن دون خطورة تذكر، في حين كان للشارقة بعض الهجمات وكان أخطرها تسديدة كورنادو القوية التي صدها ماجد ناصر على دفعتين بصعوبة.

وبدأ الشوط الثاني بدخول محمد مرزوق مكان صنقور في صفوف شباب الأهلي، ولم يتغير الحال مع بقاء اللقاء بدون فرص تذكر، وكان دخول البرازيلي كايو في الدقيقة 75 بديلاً لسيف راشد هو الحدث الأهم بمشاركاته مع«الملك» بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

كما شارك ماجد سرور وسالم صالح مكان خالد باوزير وويلتون في صفوف الشارقة، ومحمد جمعة مكان يحيى الغساني في صفوف شباب الأهلي.

وقبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية سجل محمد مرزوق هدف الفوز.