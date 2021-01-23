شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يبدأ دراسة سموحة بالفيديو من بوابة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على فيديوهات لفريق سموحة، خاصة المباراة الأخيرة، التى جمعت الفريق السكندرى مع نظيره بيراميدز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري العام.

ويستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل مباراة المقاولون العرب وسموحة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح الذئاب إلى تعويض خسارتهم أمام الأهلي واستعادة مسار الانتصارات مرة أخرى.

ويخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني، اليوم السبت، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، وذلك تطبيقاً للبروتكولات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكرة، بخضوع أى فريق للمسحة الطبية قبل المباريات بـ 72، لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس صفحة الهزيمة من النادي الأهلى، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما قلب الطاولة على ذئاب الجبل في الشوط الثاني، حيث كان المقاولون قد نجح في التقدم أولاً بهدفين نظيفين، وذلك من أجل بدء الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 5 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً آخر.