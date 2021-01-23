شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود لمواجهة غزل المحلة بعد غياب 1737 يوما عن ملعب الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة قوية تجمع غزل المحلة مع الإسماعيلى على ملعب الأول اليوم السبت، لحساب الجولة التاسعة ببطولة الدورى المحلى، ويعود الدراويش للقاء الفلاحين بعد غياب 1737 يوما حيث كانت آخر مباراة يوم 21 أبريل 2016 على ملعب المحلة التى انتهت بهدفين لكل منهما.

وكانت هذه المباراة هى قبل آخر لقاء خاضه محمد صبحى القائد الحالى للفريق قبل رحيله عن الدراويش موسم 2016 / 2017 وعودته مجددا الموسم الحالى.

فى سياق آخر، يعد محمد فوزى اللاعب الوحيد ضمن قائمة الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة، والذى ارتدى قميص الفلاحين وذلك موسم 2015 / 2016 حيث لعب 31 مباراة بمسابقة الدورى العام ” فقط ” بواقع 2790 دقيقة منى مرماه 47 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة خلال 3 لقاءات.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد سبعة نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات وإستغلال حالة التراجع التي يعيشها الدراويش منذ بداية الموسم لخطف النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة فيما طالب أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للإسماعيلى لاعبيه بالتركيز الدفاعى واستغلال انصاف الفرص للفوز بالمباراة.

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام الاسماعيلى مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام غزل المحلة مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".