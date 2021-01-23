شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير عروض صلاح محسن في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادي الأهلي مستقبل رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأعلنوا بقاء اللاعب وعدم رحيله بعدما تلقى عروضاً من أندية محلية أبرزها من إنبي وسموحة ورحب اللاعب في الرحيل حتى يشارك في المباريات.

ورحب صلاح محسن، بالرحيل عن الأهلي في يناير الجاري من أجل الحفاظ على حظوظه في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، لكن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أعلن أن الفريق بحاجة لقدرات صلاح محسن لذا عليه البقاء مع الفريق.

من ناحية آخرى، رفض مسئولو الأهلي إعادة فتح ملف تدعيم حراسة مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم مطالب البعض بالتعاقد مع حارس مرمى حالياً بعد الأخطاء التي أرتكبها على لطفي حارس الفريق خلال مباراة المقاولون العرب أول أمس ، الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين والتى غاب عنها محمد الشناوي الحارس الأساسي للإيقاف.

وقال مصدر في القلعة الحمراء، إن لجنة التخطيط للكرة التي يترأسها محسن صالح رفضت فتحت ملف ضم حارس مرمى حالياً رغم المطالب الأخيرة بضم حارس جديد للفريق سواء قبل مباراة المقاولون العرب أو بعدها.

وأوضح المصدر أن الأهلي حسم ملف التعاقدات في يناير حيث أغلق الملف بالتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا القادم من الجونة لمدة أربعة مواسم ، وأشار المصدر إلى أن الأهلي لن يتعاقد مع حارس مرمى أو أي لاعب أخر في يناير وسيتم تأجيل هذا الملف لانتقالات الصيف كما أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في قدرات الحراس الثلاثة الموجودين في الفريق وهم ، محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير.