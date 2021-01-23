شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يستعيد بريقه بعد هدفه في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك المعار إلى فريق سموحة، توهجه بعد هدفه الأول مع فريقه الجديد، والذى سجله في شباك بيراميدز بمهارة فردية، ليثير إعجاب الجماهير خاصة عشاق القلعة البيضاء، الذين يتابعون لاعب الزمالك أملاً في عودته من جديد إلى صفوف الفريق الأبيض بعد استعادة مستواه.

مصطفى فتحي يحصد نقطة ثمينة في أول مشاركة

وحصد مصطفى فتحي نقطة ثمينة لفريقه الجديد، خلال مشاركته الأولى مع سموحة بعد الهدف الذى سجله، كرد فعل سريع على تقدم الفريق السماوي، لينتزع نقطة هامة في مسيرة الفريق السكندري بالدوري، أمام واحداً من أقوى الفرق في المسابقة.



مصطفى فتحي

مصطفى فتحى يعود للتهديف فى الدورى بعد صيام 1296 يومًا

وعاد مصطفى فتحى للتهديف فى الدورى المصرى بعد غياب استمر لمدة 1296 يومًا، وذلك بعدما سجل هدف التعادل لسموحة أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الأن.

مصطفى فتحي خاض مواسم مميزة مع الزمالك منذ تصعيده إلى الفريق الأول، حيث شارك في 148 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 14 آخرين لزملائه بالفريق. انضمام مصطفى فتحي للتعاون انضمام مصطفى فتحي للتعاون وفي موسم 2018، خرج مصطفى فتحي من القلعة البيضاء للمرة الأول على سبيل الإعارة لينضم إلى فريق التعاون السعودي، وشارك خلال تلك التجربة فقي 11 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين، قبل أن يعود إلى الزمالك مجدداً في موسم 2019.

مصطفى فتحى تجميد مصطفى فتحي على الدكة تجميد مصطفى فتحي على الدكة منذ عودته من رحلته الاحترافية واجه مصطفى فتحي حظًا متعثرًا سواء فى المشاركة أو حتى فى تسجيل الأهداف مع الزمالك، فلم يحرز بعد عودته سوى هدفين فقط وصنع مثلهما خلال 28 مباراة بمختلف البطولات، ولذلك فضل صاحب الـ 26 عاماً الخروج فى تجربة جديدة لإعادة اكتشاف نفسه.

بداية مصطفى فتحي مع الزمالك