شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أفشة.. بطل الضربات "القاضية" في القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الضربة القاضية" يقصد بهذا المصطلح، الضربة النهائية في في لعبة الملاكمة، والتي يقوم بها الخصم الأول للخصم الثاني بحيث أن الخصم الثاني يكون غير قادر على مواصلة القتال، ليفوز الأول في المواجهة، وأصبح هذا المصطلح هو الأنسب والمفضل للجماهير الأهلاوية، عندما تريد أن تتغزل في محمد مجدي قفشة نجم القلعة الحمراء والذى عرف بـ "رجل القاضية"، نظراً لضرباته الموجعة لخصوم الفريق الأحمر.

في موسم 2018/2019، انضم محمد مجدي قفشة إلى النادي الأهلي، قادماً من صفوف بيراميدز في صفقة لم تكن متوقعة نظراً للمنافسة الشرسة بين الناديين، إلا أن الأهلاوية لم يعلموا وقتها أن تلك لصفقة ستكون الأغلى للقلعة الحمراء وستعيد لهم حلماً طالما ترقبوه في القارة السمراء.

ومع النادي الأهلي بدأ قفشة رحلة "الطموح" الحقيقية، في الوقت الذى لم يصدق الكثيرين أنه سيكون خليفة عبد الله السعيد في الأهلي، بل سيكون قادراً على تعويض غيابه بشكل أفضل، وهو الأمر الذى عانت منه القلعة الحمراء، لعدم وجود حلقة الربط بين الدفاع والهجوم، وعدم وجود اللاعب القادر على تسجيل الأهداف في الأوقات الحاسمة والمباريات المعقدة، خاصة في دوري أبطال أفريقيا، والذي كان الفريق الأحمر قد خسره موسمين متتاليين في وجود عبد الله السعيد.

مع قدوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء، تحول أداء محمد مجدي قفشة، وأصبح أكثر خطورة وإيجابية على المرمى، ليكون على موعد مع خطف قلوب الأهلاوية في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أفريقيا، ويسجل القاضية، بهدف نموذجي في الدقائق القاتلة من عمر القمة المصرية الأفريقية، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ليتوج بالأميرة الأفريقية التاسعة على حساب الزمالك بعد غياب 7 سنوات عن دولاب البطولات الأحمر.

رجل القاضية عاد من جديد، لينقذ الأهلي من تعادل مخيب للآمال، عندما نجح في تسديد كرة قوية سكنت شباك المقاولون العرب، ليفوز الأهلي بنتيجة 3/2، بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ويستعيد قمة الدوري من الزمالك.

بلغ إجمالي مشاركات قفشة مع الأهلي 52 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف وصنع 14 أخرين، من بينهم 4 "أسيستات" في الموسم الجاري فقط، وهو ما يبرز مدى تطور اللاعب مع موسيماني.



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