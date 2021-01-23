شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى العلاج الطبيعى بالإسماعيلى يغادر معسكر المحلة بعد تعرض نجله لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ناصر هريدى، أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى الإسماعيلي معسكر فريقه بالمنصورة استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها اليوم السبت، بعدما تلقى اتصالا هاتفياً يفيد بتعرض نجله لحادث سير، وحرص الجهاز الفنى والطبى واللاعبين على مساندة هريدى متمنين له سرعة الشفاء لنجله.

وتستكمل اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف غزل المحلة نظيره الإسماعيلى في الثانية والنصف ظهراً على ستاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من المقاولون العرب بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد سبعة نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات وإستغلال حالة التراجع التي يعيشها الدراويش منذ بداية الموسم لخطف النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة فيما طالب أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للإسماعيلى لاعبيه بالتركيز الدفاعى واستغلال انصاف الفرص للفوز بالمباراة.

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام الاسماعيلى مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام غزل المحلة مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".