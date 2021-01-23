الأهلي يكشف موقف مؤمن زكريا من المونديال.. وفوائد التعاقد مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي صعوبة سفر مؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، مع بعثة الفريق لقطر لحضور منافسات كأس العالم للأندية، بسبب الإجراءات الطبية المشددة.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير بملاقاة الدحيل القطري.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "اون تايم سبورتس 2" "مهمة رسمية للأهلي، نتمنى أن يكون متواجد معنا، الظروف ستكون صعبة، الأمر سيكون مجهد على مؤمن زكريا".

وتابع "مؤمن زكريا ابن النادي الأهلي، الأهلي لا يترك أبناءه ولا يتخلى عنهم، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بسبب أمور عديدة نفعلها تخص أبناء النادي الأهلي".

وأضاف "هناك تحركات تخص استاد الأهلي، تلك الأمور ليست سهلة، الاستاد حلم للجميع".

واستمر "يجب تطبيق اللوائح، لو هناك خطأ، الأهلي سوف يقوم بمعاقبة اللاعب قبل أي شخص".

وأكمل "الأخلاق انتصرت، والعمل الجاد، الحفاظ على المبادئ والقيم انتصرت، هناك من بارك للأهلي من جماهير الزمالك، ليس لأي شئ ولكن بسبب الأخلاق، هذا الرجل انتصر بسبب الأخلاق".

وأشار "كنا نريد استمرار فايلر، الخطيب شعر بقلق بسبب تصرفاته وأن هناك ضغوط عليه بسبب أسرته، الخطيب وافق على طلب الإجازة لكن مع شرط تعديل بند في العقد".

وصرح "فايلر رفض والخطيب شعر بعدم اطمئنان، لكنه قال أننا سنوفر لك طائرة خاصة لكي تغادر لتطمئن على أسرتك، والخطيب منح فايلر فرصة للتفكير".

وأكد "لا يمكن أن ننكر دور فايلر مع الأهلي وهو تحدث معنا بشكل جيد، لكن الخطيب مع لجنة التخطيط كان هناك عمل لإيجاد البديل المناسب".

وكشف "موسيماني كان يتواجد مع بعثة الأهلي خلال رحلة صنداونز، يعلم جميع لاعبي الأهلي والأسماء والمراكز، يعلم ما يدور في أفريقيا، تريد مدرب يتأقلم بشكل سريع".

واسترسل "بعد انتهاء مهلة فايلر، الخطيب فاوض موسيماني مباشرة، وكان أهم شرط هو موافقة رئيس نادي صنداونز، والأمور انتهت بنجاح الحمد لله".

واختتم "هناك أكثر من استفادة للأهلي بوجود موسيماني، هناك استثمارات في أفريقيا بكل تأكيد، والعلاقات الطيبة في قلب أفريقيا، وهذا دور النادي الأهلي