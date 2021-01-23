"عودة بنشرقي لمركزه".. تشكيل الزمالك المتوقع لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة أسوان.. مصطفى محمد في الهجوم

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة أسوان في الدوري.

ويلعب الزمالك مع أسوان مساء اليوم السبت بملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن باتشيكو استقر بشكل كبير على الدفع بمصطفى محمد أساسياً في هجوم الزمالك أمام أسوان.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.