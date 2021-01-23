بالمواعيد والقنوات.. الزمالك وأسوان ضمن مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد الزمالك لخوض مباراة هامة في مشواره بالدوري أملاً في العودة من جديد لصدارة الترتيب بشكل منفرد عندما يواجه أسوان في الجولة التاسعة.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

2.30: غزل المحلة والإسماعيلي (أون تايم سبورتس 2).

5.00: أسوان والزمالك (أون تايم سبورتس 1).

10.00: أستون فيلا ونيوكاسل (بي إن سبورتس 12).

7.30: ريال سوسيداد وريال بيتيس (بي إن سبورتس 3).

10.00: ألافيس وريال مدريد (بي إن سبورتس 1).

4.00: روما وسبيزا كالتشو (بي إن سبورتس 1).

7.00: ميلان وأتالانتا (بي إن سبورتس 1).

7.00: أودينيزي وإنتر (بي إن سبورتس 4).

- كأس الإتحاد الإنجليزي

2.15: ساوثامبتون وأرسنال (بي إن سبورتس 2).

7.30: تشيلنتهام تاون ومانشستر سيتي (بي إن سبورتس 2).