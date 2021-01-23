شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب بإيقاف حكم بيراميدز وشطب حامل الراية واعتباره فائزا باللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تقديم الفريق السكندري بشكوى رسمية لدى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للمطالبة بشطب حكم الراية لمباراة سموحة وبيراميدز، والتى جمعت الفريقين أمس بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك على خلفية عدم احتسابه لهدف مؤكد للفريق السكندري بعدما ثبت دخول شريف إكرامي حارس مرمى الفريق السماوي بالكرة داخل مرماه فى إحدى هجمات سموحة.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يتقدم بشكوي رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع مباراته مع بيراميدز، ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا فى هذه المباراة أو إعادتها فى نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا فى حالة التردد فى ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري.



فرج عامر

من جانبه، أكد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمى خلال مباراة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز التى جمعتهما مساء الجمعة عقب تخطى شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز خط المرمى بالكرة ولم يحتسيبها الحكم وعدم الاستعانة أيضا بتقنية الـ"VAR".

وأوضح أحمد سامى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة لن يرحل عن الفريق السكندرى خلال الانتقالات الشتوية الحالية إلى الزمالك، ويستمر لنهاية الموسم الحالي، وأن الفريق السكندرى سوف يقوم بالتعاقد مع صفقات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل غلق باب القيد لدعم الفريق من قبل مجلس إدارة النادى.

وأثار شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الجدل بعدما قام بالإمساك بكرة أمام سموحة، لم يتضح هل تخطى بها الحارس خط مرماه إم إنه نجح فى ابعادها وعدم تخطيها، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين 1 / 1.

وارتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.