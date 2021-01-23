شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ضم حارس مرمى في يناير رغم أخطاء "لطفي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي إعادة فتح ملف تدعيم حراسة مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم مطالب البعض بالتعاقد مع حارس مرمى حالياً بعد الأخطاء التي أرتكبها على لطفي حارس الفريق خلال مباراة المقاولون العرب أول أمس ، الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين والتى غاب عنها محمد الشناوي الحارس الأساسي للإيقاف.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن لجنة التخطيط للكرة التي يترأسها محسن صالح رفضت فتحت ملف ضم حارس مرمى حالياً رغم المطالب الأخيرة بضم حارس جديد للفريق سواء قبل مباراة المقاولون العرب أو بعدها.

وأوضح المصدر أن الأهلي حسم ملف التعاقدات في يناير حيث أغلق الملف بالتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا القادم من الجونة لمدة أربعة مواسم ، وأشار المصدر إلى أن الأهلي لن يتعاقد مع حارس مرمى أو أي لاعب أخر في يناير وسيتم تأجيل هذا الملف لانتقالات الصيف كما أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في قدرات الحراس الثلاثة الموجودين في الفريق وهم ، محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير.