شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عماد متعب ينقذ الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائرى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة السوبر الأفريقي التى جمعت الأهلي بطل الكونفدرالية مع وفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها بطل الجزائر بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح، تسجيل عماد متعب هدف الإنقاذ للأهلي في الوقت القاتل، ويقوده للعب ركلات الترجيح، بعدما كانت المبارة تسير في سكة فوز وفاق سطيف بهدف نظيف.

وتأخر فريق الأهلى أمام فريق وفاق سطيف الجزائرى فى كأس السوبر 2015، ولكن الكل كان على يقين بأن الأهلي سيعود فى الوقت القاتل، ليس جمهور الأهلى فقط بل الجزائريين وقبلهم المعلق عصام الشوالى الذى كان يعلق على اللقاء.