شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أسوان فى مهمة استعادة صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية أمام أسوان، في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلوا من القوة والندية حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدف، وسكنت شباكه هدفين، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

وعقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك، عدة جلسات فنية مع اللاعبين حذرهم خلالها من التهاون بالخصم أو خوض المباراة بثقة زائدة حتى لا تنقلب الأمور رأسًا على عقب ويحقق أسوان المفاجأة، مشددة على ضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الفريق المنافس، كما منح باتشيكو تعليمات خاصة لإمام عاشور بضرورة استغلال دقة تصويبه على المرمى وإرسال العديد من القذائف على مرمى عمر رضوان، كما إنه من المقرر أن يُعيد أشرف بن شرقى لمركزه الأساسى مع الدفع بمصطفى محمد في الهجوم من بداية اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، حازم إمام، في الوسط أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، يوسف أوباما، طارق حامد، اشرف بن شرقى في الهجوم مصطفى محمد.

على الجانب الآخر، يدخل نادي أسوان، تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، مباراة الزمالك، مكتملاً الصفوف بعدما أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبون سلبية جميع النتائج، وحذر علاء عبد العال، مدافعي أبناء الجنوب، من التغافل عن رباعي الزمالك، يوسف أوباما، وإمام عاشور وشيكابالا، وأشرف بن شرقي، خاصة وأنهم يشكلون أبرز عناصر الخطورة في التشكيل الأبيض، لمهارتهم وقدرتهم على التسجيل من التسديدات في حالة غياب الحلول الهجومية.

ويطمح المدير الفني لأسوان، في خطف ولو نقطة ثمينة من الفارس الأبيض، تضمن عدم تلقيه للخسارة الأولى بعد تولي تدريب أسوان خلفاً لسامي الشيشيني، وتدعم موقف أسوان في ترتيب المسابقة المحلية، خاصة وأن تماسيح النيل تلقوا 4 هزائم متتالية قبل أن يتولى عبد العال المسئولية ويتعادل في مباراة الجولة الماضية أمام غزل المحلة.

وكان أسوان قد تعادل ودياً أمام مصر المقاصة، في اللقاء الذى جمع الفريقين الثلاثاء الماضي على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي خاضه أبناء الجنوب استعداداً للزمالك.

ويستعيد أسوان عدداً من العناصر الهامة للفريق، وفي مقدمتهم محمد جابر ميدو، والذى غاب عن مباراة غزل المحلة للإيقاف، بالإضافة إلى عودة عمرو ناصر وإسلام سري بعد تعافيهما من الإصابة، وكان مجلس إدارة أسوان قد نجح في إنهاء اجراءات قيد أحمد صبحي وحمادة الألفي ليتم ضمهما إلى قائمة الفريق قبل مباراة الزمالك، ومن المتوقع أن يبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى عمر رضوان، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عمرو الحلوانى، محمد العشرى،عبد الله السنجهاوى، هيثم الفيل، سولمون منساه، أحمد صغيرى، أحمد خالد ، جون أفيرى.