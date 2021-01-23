تعرف على مواعيد والقناة الناقلة لمباريات السبت بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات الدور الرئيسي بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقامة في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة عربية بين قطر والبحرين ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي لمونديال اليد.

كما يشهد باقي مباريات مواجهة لاسبانيا بطلة اليورو مع أوروجواي، ومواجهة للدنمارك حاملة اللقب مع اليابان.

وتنقل جميع مباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم:-

الدور الرئيسي:

قطر أمام البحرين ضمن المجموعة الثانية على صالة استاد القاهرة الرياضي في الرابعة والنصف عصرا.

وفي تمام الرابعة والنصف عصرا ولكن على صالة العاصمة الادارية الجديدة، يلتقي منتخب اسبانيا أمام أوروجواي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

كما يلتقي منتخب بولندا مع نظيره المجري ضمن مباريات المجموعة الأولى في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات المجموعة الثانية في السابعة مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي.

وفي التاسعة والنصف مساء يلتقي منتخب المانيا مع البرازيل ضمن منافسات المجموعة الأولى على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى صالة استاد القاهرة الرياضي يلتقي منتخب الدنمارك حامل اللقب مع اليابان ضمن مواجهات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي للبطولة.

كأس الرئيس

يلتقي منتخب تونس مع الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الرئيس في السابعة مساء على صالة دكتور حسن مصطفى.