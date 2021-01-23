شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم وموعد مباراة مصر القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم السبت لعب مباراة 8 مباريات ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيف مصر النسخة 27 منها، وتم حسم إحدي المباريات بانسحاب منتخب كاب فريدي لصالح أنجولا، وتلعب مصر ضد سلوفينيا ضمن مونديال كرة اليد غدًا الأحد.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد - مصر 2021

تم تخصص قناة أون تايم سبورت 3 – On Time Sports 3 لنقل بمباريات مونديال كرة اليد 2021.

موعد مباراة مصر وسلوفبنيا غدًا الأحد



تُقام مباراة مصر وسلوفينيا في الساعة السابعة من مساء الأحد بصالة استاد القاهرة.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد السبت 23 يناير- مصر 2021

قطر × البحرين - الساعة 4.30 مساءًا بصالة استاد القاهرة

اوروجواي × اسبانيا – الساعة 4.30 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

كاب فيردي (صفر) × أنجولا (10)

تونس × الكونغو الديمقراطية – الساعة 7 مساءًا صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر

الأرجنتين × كرواتيا – الساعة 7 مساءًا صالة استاد القاهرة

بولندا × المجر – الساعة 7 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

اليابان × الدنمارك – الساعة 9.30 مساءًا صالة استاد القاهرة

ألمانيا × البرازيل – الساعة 9.30 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

نتائج مباريات مونديال اليد الجمعة 22 يناير- مصر 2021

المغرب 32 - كوريا الجنوبية 25

البرتغال 33- سويسرا 29

روسيا 32 – مقدونيا 20

مصر 35 - بيلا روسيا 26

فرنسا 28 - ايسلندا 26

النمسا 33 – تشيلي31

النرويج 36 – الجزائر 23

السويد 28 = سلوفينيا 28

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد الخميس 21 يناير- مصر 2021

الأرجنتين 28- اليابان 24

بولندا 30- أوروجواي 16

تونس 10- كاب فيردي 0

الكونغو الديمقراطية 32- أنجولا 31

المجر 29- البرازيل 23

كرواتيا 28- البحرين 18

الدنمارك 32 – قطر 23

إسبانيا 32- ألمانيا 28

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد الأربعاء 20/1/2021 :

مصر 28 – روسيا 23

سلوفينيا 31 – مقدونيا 21

تشيلي 44 – كوريا الجنوبية 33

سويسرا 20 – ايسلندا 18

النمسا 36 – المغرب 22

فرنسا 29 – الجزائر 26

النرويج 29 – البرتغال 28

السويد 26 – بيلا روسيا 26

مباراة مصر وبيلاروسيا بمونديال اليد