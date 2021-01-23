شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري هذا الأسبوع ومواعيد مباريات الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب فريقا الأهلي والزمالك 3 مباريات هذا الأسبوع ضمن جدول مباريات الدوري المصري ، ويلعب الاهلي ضد الأهرام يوم الثلاثاء كما يلعب الزمالك ضد نادي أسوان يوم السبت بينما يلعب الزمالك ضد مصر المقاصة يوم الخميس وذلك ضمن جدول الدوري المصري الممتاز .

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، ويأتي نادي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ثم نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك هذا الأسبوع

السبت 23/1/2021 مباراة الزمالك ونادي أسوان الاهلي >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة الأهلي والأهرام >> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الزمالك ومصر المقاصة >> الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا بالترتيب:

السبت 23/1/2021 مباراة غزل المحلة والإسماعيلي >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 23/1/2021 مباراة الزمالك ونادي أسوان الاهلي >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 24/1/2021 مباراة الجونة ووادي دجلة >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 24/1/2021 مباراة إنبي والبنك الاهلي >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة سموحة والمقاولون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة الأهلي والأهرام >> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الزمالك ومصر المقاصة >> الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 29/1/2021 مباراة طلائع الجونة وسيراميكا كليوباترا >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة وادي دجلة ونادي أسوان >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة المصري والانتاج الحربي >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباريات الأهلي والزمالك هي:

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل مباراة الأهلي ضد الأهرام وكذلك مباراة الزمالك ضد أسوان وأيضًا مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة وجميع مباريات الدوري المصري باعتبار أن القناة تملك حق البث الحصري لكل مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

مباراة الأهلي والمقاولون فى الدورى الممتاز